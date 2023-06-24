Чепиков: прекращение сотрудничества с «Газпромом» может негативно сказаться на деятельности СБР

Бывший вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал прекращение спонсорского соглашения федерации и транснациональной энергетической компании «Газпром».

«Газпром» долгое время плодотворно сотрудничал с СБР. Компания очень сильно помогала федерации в материальном плане. Ежегодно компания выделяла очень большие суммы, которые я не вправе называть. И потеря генерального спонсора, на мой взгляд, может негативно сказаться на деятельности федерации.

Я не знаю позиции СБР по этой ситуации, может быть, они ищут нового партнёра. Но вряд ли найдётся кто-то соответствующий уровню уходящей компании. Повлияет ли это как-то на призовые спортсменов? Я думаю, нет. Насколько мне известно, финансы на это выделяет Министерство спорта РФ», — заявил Чепиков RT.

Ранее Александр Печёрский рассказал, что уход генерального спонсора из Союза биатлонистов России (СБР) не приведёт к снижению призовых выплат спортсменам.