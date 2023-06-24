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Бывший игрок «Кубани» Селин: Личка готов работать в команде, где есть много личностей

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Бывший футболист «Кубани» Алексей Селин высказал мнение о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».
Бывший игрок «Кубани» Селин: Личка готов работать в команде, где есть много личностей
  • РИА Новости

«Мне кажется, что у Лички в «Динамо» должно получиться. По характеру он может и готов работать в командах, где есть много личностей среди футболистов», — цитирует Селина «Евро-Футбол.Ру».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 46 очками финишировал на седьмой позиции.

Новым тренером «Оренбурга» стал чех Иржи Ярошик, известный по выступлениям в московском ЦСКА и самарских «Крыльях Советов».

Ранее Игорь Корнеев назвал нового главного тренера «Динамо» Личку примером для подражания.

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