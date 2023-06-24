Бывший игрок «Кубани» Селин: Личка готов работать в команде, где есть много личностей
- РИА Новости
«Мне кажется, что у Лички в «Динамо» должно получиться. По характеру он может и готов работать в командах, где есть много личностей среди футболистов», — цитирует Селина «Евро-Футбол.Ру».
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 46 очками финишировал на седьмой позиции.
Новым тренером «Оренбурга» стал чех Иржи Ярошик, известный по выступлениям в московском ЦСКА и самарских «Крыльях Советов».
Ранее Игорь Корнеев назвал нового главного тренера «Динамо» Личку примером для подражания.