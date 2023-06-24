Ломаев назвал Лантратова лучшим вратарём сезона-2022/23

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказал мнение, что голкипер «Локомотива» Илья Лантратов является лучшим в РПЛ сезона-2022/23.

«Лантратов. Очень стабильно провёл сезон. Да и вообще он уже два или три года так играет. «Локо» бы не выиграл столько матчей, если бы не Лантратов», — цитирует Ломаева «Матч ТВ».

30 декабря 2022 года «Локомотив» объявил о переходе Лантратова. Вратарь выступает в московском клубе под 22-м номером.

В нынешнем сезоне Лантратов принял участие в 27 матчах во всех турнирах за «Химки» и «Локомотив», пропустил 42 мяча и семь раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Локомотив» ведут переговоры по полузащитнику «Пари НН» Михайлову.