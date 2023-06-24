Макаров женился на бывшей сотруднице «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров женился на своей девушке Дарье Буткус.

В социальных сетях пара выложила совместную фотографию из ЗАГСа.

Напомним, что Макаров был женат на Наталье Клониной, но их брак распался в сентябре прошлого года. Буткус же ранее работала в структуре столичного клуба.

В сезоне-2022/23 25-летний полузащитник провёл за бело-голубых 33 матча, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4,5 млн. Его контракт со столичным клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Макарова заявил об интересе зарубежных клубов к полузащитнику «Динамо».