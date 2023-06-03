Агент хавбека «Динамо» Макарова: к Денису есть интерес от зарубежных клубов

Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, высказался о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

«В клубе сейчас грядут перемены, он ждёт и наблюдает за ситуацией. В то же время на нас выходили иностранные партнёры и говорили, что к Макарову есть интерес от иностранных клубов», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 25-летний полузащитник провёл за бело-голубых 33 матча, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4,5 млн. Контракт со столичным клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры с сербским тренером и бывшим игроком «Крыльев Советов» Вуком Рашовичем.