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Агент хавбека «Динамо» Макарова: к Денису есть интерес от зарубежных клубов

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Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, высказался о возможном уходе своего клиента из московского клуба.
Агент хавбека «Динамо» Макарова: к Денису есть интерес от зарубежных клубов
  • Gettyimages.ru

«В клубе сейчас грядут перемены, он ждёт и наблюдает за ситуацией. В то же время на нас выходили иностранные партнёры и говорили, что к Макарову есть интерес от иностранных клубов», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 25-летний полузащитник провёл за бело-голубых 33 матча, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4,5 млн. Контракт со столичным клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры с сербским тренером и бывшим игроком «Крыльев Советов» Вуком Рашовичем.

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