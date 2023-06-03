«РБ Спорт»: экс-игрок «Крыльев Советов» Рашович может возглавить «Динамо»
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По информации «РБ Спорт», переговоры с тренером уже начались.
50-летний специалист возглавляет клуб «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии, также работал с «Партизаном» и минским «Динамо». В 2002—2003 годах Рашович выступал за «Крылья Советов». Также серб свободно владеет русским языком.
19 мая «Динамо» объявило об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера. 1 июня стало известно, что бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить бело-голубых.
Ранее сообщалось, что Милоевич может стать главным тренером московского «Динамо».