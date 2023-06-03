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«РБ Спорт»: экс-игрок «Крыльев Советов» Рашович может возглавить «Динамо»

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Московское «Динамо» ведёт переговоры с сербским тренером и бывшим игроком «Крыльев Советов» Вуком Рашовичем.
«РБ Спорт»: экс-игрок «Крыльев Советов» Рашович может возглавить «Динамо»
  • Gettyimages.ru

По информации «РБ Спорт», переговоры с тренером уже начались.

50-летний специалист возглавляет клуб «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии, также работал с «Партизаном» и минским «Динамо». В 2002—2003 годах Рашович выступал за «Крылья Советов». Также серб свободно владеет русским языком.

19 мая «Динамо» объявило об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера. 1 июня стало известно, что бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить бело-голубых. 

Ранее сообщалось, что Милоевич может стать главным тренером московского «Динамо».

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