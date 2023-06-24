Fotospor: Зайнутдинов может стать игроком «Бешикташа»
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Как сообщает Fotospor, Зайнутдинов включён в утверждённый Шенолом Гюнешем потенциальный трансферный список, определённый скаутской командой и Чейхуном Казанджи.
Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 24-летний казахстанец принял участие в 27 матчах за армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар выразил надежду, что Фёдор Чалов останется в клубе.