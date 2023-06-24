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Веснина: видно, что Медведеву пока не очень комфортно на травяных кортах

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение Даниила Медведева от Роберто Баутиста-Агута.
Веснина: видно, что Медведеву пока не очень комфортно на травяных кортах
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«Даниил играл с достаточно неудобным для себя соперником. У него с Баутиста-Агутом счёт по личным встречам 2-5. Даниил пока не очень комфортно чувствует себя на травяных кортах. Но Даня уже лучше двигается, чем на первом турнире», — цитирует Веснину «Чемпионат».

В 1/4 финала россиянин проиграл испанцу со счётом 5:7, 6:7 (3:7). В следующем круге испанец сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов принял решение сняться с Открытого чемпионата Великобритании.

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