Веснина: видно, что Медведеву пока не очень комфортно на травяных кортах

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение Даниила Медведева от Роберто Баутиста-Агута.

«Даниил играл с достаточно неудобным для себя соперником. У него с Баутиста-Агутом счёт по личным встречам 2-5. Даниил пока не очень комфортно чувствует себя на травяных кортах. Но Даня уже лучше двигается, чем на первом турнире», — цитирует Веснину «Чемпионат».

В 1/4 финала россиянин проиграл испанцу со счётом 5:7, 6:7 (3:7). В следующем круге испанец сыграет с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов принял решение сняться с Открытого чемпионата Великобритании.