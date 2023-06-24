Кроос рассказал о продлении контракта с «Реалом»
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«Я всё ещё чувствую себя хорошо. Я всегда говорил, что главное для меня — это закончить на высоком уровне, а не каким-то образом протянуть ещё три года», — приводит слова Крооса AS.
Стороны продлили соглашение до 30 июня 2024 года.
Предыдущий контракт Крооса с «Реалом» истекал 30 июня 2023 года. Футболист неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в мадридском клубе.
В прошедшем сезоне 33-летний полузащитник провёл 50 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Кроос отказался от перехода в клуб Саудовской Аравии.