Кроос рассказал о продлении контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос объяснил, почему принял решение продлить контракт с мадридским клубом.

«Я всё ещё чувствую себя хорошо. Я всегда говорил, что главное для меня — это закончить на высоком уровне, а не каким-то образом протянуть ещё три года», — приводит слова Крооса AS.

Стороны продлили соглашение до 30 июня 2024 года.

Предыдущий контракт Крооса с «Реалом» истекал 30 июня 2023 года. Футболист неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в мадридском клубе.

В прошедшем сезоне 33-летний полузащитник провёл 50 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кроос отказался от перехода в клуб Саудовской Аравии.