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Кроос рассказал о продлении контракта с «Реалом»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос объяснил, почему принял решение продлить контракт с мадридским клубом.
Кроос рассказал о продлении контракта с «Реалом»
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Doyle

«Я всё ещё чувствую себя хорошо. Я всегда говорил, что главное для меня — это закончить на высоком уровне, а не каким-то образом протянуть ещё три года», — приводит слова Крооса AS.

Стороны продлили соглашение до 30 июня 2024 года.

Предыдущий контракт Крооса с «Реалом» истекал 30 июня 2023 года. Футболист неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в мадридском клубе.

В прошедшем сезоне 33-летний полузащитник провёл 50 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кроос отказался от перехода в клуб Саудовской Аравии.

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