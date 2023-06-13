AS: Кроос отказался от перехода в клуб Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отклонил предложение из Саудовской Аравии.

По информации AS, в Саудовской Аравии следили за ситуацией с продлением контракта Крооса и «Реала». Но игрок ответил отказом на предложение арабских представителей несмотря на то, что мадридский клуб ещё не объявил о продлении соглашения с ним.

Действующее соглашение Крооса с «Реалом» истекает 30 июня 2023 года. Футболист неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в мадридском клубе.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл 50 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом» ещё на год.