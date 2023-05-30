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Кроос подтвердил, что продлит контракт с «Реалом» ещё на год

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, что продлит контракт с мадридским клубом.

«Я должен спросить у руководства клуба, когда они собираются объявить о продлении контракта, потому что в какой-то момент мне нужно уйти в отпуск», — цитирует Крооса AS.

Действующее соглашение Крооса с «Реалом» истекает 30 июня 2023 года. Футболист неоднократно заявлял о желании завершить карьеру в мадридском клубе.

В нынешнем сезоне 33-летний полузащитник провёл 50 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать контракт с Фирмино.

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