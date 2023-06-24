Хиль: ПСЖ дал Мбаппе несколько недель на принятие решения по новому контракту

Руководство ПСЖ планирует получить от нападающего Килиана Мбаппе окончательное решение по будущему в клубе.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Дани Хиль, владельцы хотят понять точную позицию игрока, согласен ли он на продление контракта. В противном случае Мбаппе будет продан уже нынешним летом.

24-летний француз в сезоне-2022/23 забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт форварда с клубом из столицы Франции истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдёт в «Реал» в летнее трансферное окно.