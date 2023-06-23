PSG Community: Мбаппе перейдёт в «Реал» в летнее трансферное окно
Этим летом Мбаппе переходит в «Реал». Руководство ПСЖ и мадридского клуба договорились о переходе француза. Трансфер составит €250 млн (включая €50 млн в виде бонусов), сообщает PSG Community в Twitter.
24-летний француз в сезоне-2022/23 забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Контракт форварда с клубом из столицы Франции истекает 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Мбаппе контракт в январе 2024 года.