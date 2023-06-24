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Кейрос: решение о переходе в «Зенит» принималось очень быстро

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Бразильский полузащитник Ду Кейрос дал понять, что очень рад переходу в петербургский футбольный клуб «Зенит».

«Зенит» — это прекрасная возможность выйти на другой уровень, проявить и зарекомендовать себя. Плюс помочь клубу своими действиями и тем самым помочь себе стать частью его истории. Хочется ярко себя здесь проявить, поэтому решение принималось очень быстро», — цитирует Кейроса «Матч ТВ».

По его словам, тренировочный центр «Зенита» «совершенно потрясающий».

«Мирового уровня. Мне очень понравилось всё то, что я увидел перед первой тренировкой. Ну, а всё, что я пока увидел в городе, очень красиво», — добавил Кейрос.

Кейрос выступал за «Коринтианс». В текущем сезоне бразилец провёл 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал результативную передачу. «Зенит» обменял Юри Алберто в «Коринтианс» на Роберта Ренана и Ду Кейроса. 

Ранее сообщалось, что Кейрос успешно прошёл медицинский осмотр в «Зените».



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