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Кейрос успешно прошёл медицинский осмотр в «Зените»

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Бразильский полузащитник Ду Кейрос прибыл в расположение петербургского футбольного клуба «Зенит».
Кейрос успешно прошёл медицинский осмотр в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

23-летний хавбек успешно прошёл медицинский осмотр и провёл первую тренировку вместе с командой из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Ду Кейрос выступал за «Коринтианс». В текущем сезоне бразилец провёл 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал результативную передачу. «Зенит» обменял Юри Алберто в «Коринтианс» на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Контракт с бразильцами истекает через пять сезонов.

Ранее Ду Кейрос рассказал, как решил принять предложение о переходе в «Зенит».

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