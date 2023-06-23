Кейрос успешно прошёл медицинский осмотр в «Зените»

Бразильский полузащитник Ду Кейрос прибыл в расположение петербургского футбольного клуба «Зенит».

23-летний хавбек успешно прошёл медицинский осмотр и провёл первую тренировку вместе с командой из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Ду Кейрос выступал за «Коринтианс». В текущем сезоне бразилец провёл 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал результативную передачу. «Зенит» обменял Юри Алберто в «Коринтианс» на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Контракт с бразильцами истекает через пять сезонов.

Ранее Ду Кейрос рассказал, как решил принять предложение о переходе в «Зенит».