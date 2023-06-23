Хаджи: Рыбус должен помочь «Рубину» закрепиться в Премьер-лиге

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи назвал трансфер Мацея Рыбуса неплохим усилением для казанского «Рубина».

«Рыбус — неплохой игрок. «Рубину» надо брать футболистов, усиливать состав. У них там сейчас их мало вообще. Чем бы он мог помочь команде? Закрепиться в Премьер-лиге», — цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано на один год.

Команда из столицы Татарстана одержала победу в чемпионате России в Первой лиге в сезоне-2022/23 и напрямую пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее Рыбус признался, что в «Спартаке» у него многое не получилось.











