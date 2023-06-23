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В «Рубине» из Ялты назвали логичным разделение во Второй лиге по географическому принципу

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Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников сообщил, что руководство футбольного клуба из Крыма положительно оценило деление групп чемпионата России во Второй лиге по географическому признаку.

«Отмечу грамотное и логичное решение ФНЛ по разделению команд нашей группы по географическому принципу, что существенно сокращает логистику для крымских команд на первом этапе соревнований», — цитирует Шапошникова ТАСС.

По его словам, «Рубин» 16 июля стартует во Второй лиге выездным матчем с «Биологом», а первую домашнюю игру команда из Крыма проведёт 23 июля на нашем домашнем стадионе «Авангард» в Ялте.

«Уверен, соберём полный стадион и красиво встретим долгожданный матч Второй лиги в нашем городе», — заключил Шапошников.

Футбольная национальная лига (ФНЛ) 23 июня опубликовала список команд Второй лиги. «Рубин» получил в соперники «Севастополь», «СКА-Ростов», «Биолог-Новокубанск», «Дружбу» из Майкопа, «Кубань-Холдинг» и «Динамо-Ставрополь».

Ранее сообщалось, что в «Севастополе» положительно оценили деление групп Второй лиги по географическому признаку.

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