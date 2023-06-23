В «Рубине» из Ялты назвали логичным разделение во Второй лиге по географическому принципу

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников сообщил, что руководство футбольного клуба из Крыма положительно оценило деление групп чемпионата России во Второй лиге по географическому признаку.

«Отмечу грамотное и логичное решение ФНЛ по разделению команд нашей группы по географическому принципу, что существенно сокращает логистику для крымских команд на первом этапе соревнований», — цитирует Шапошникова ТАСС.

По его словам, «Рубин» 16 июля стартует во Второй лиге выездным матчем с «Биологом», а первую домашнюю игру команда из Крыма проведёт 23 июля на нашем домашнем стадионе «Авангард» в Ялте.

«Уверен, соберём полный стадион и красиво встретим долгожданный матч Второй лиги в нашем городе», — заключил Шапошников.

Футбольная национальная лига (ФНЛ) 23 июня опубликовала список команд Второй лиги. «Рубин» получил в соперники «Севастополь», «СКА-Ростов», «Биолог-Новокубанск», «Дружбу» из Майкопа, «Кубань-Холдинг» и «Динамо-Ставрополь».

Ранее сообщалось, что в «Севастополе» положительно оценили деление групп Второй лиги по географическому признаку.