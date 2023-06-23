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Журова: зарплаты российских футболистов не соответствуют их уровню

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова нейтрально относится к возможному введению потолка зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Журова: зарплаты российских футболистов не соответствуют их уровню
  • РИА Новости

«Потолок зарплат для футболистов — решение РФС и клубов. Пусть решают футбольные руководители», — цитирует Журову «РБ Спорт».

По словам депутата Госдумы, вряд ли понижение зарплат понравится футболистам и менеджерам.

«Я за патриотизм, за Россию, за равные возможности. Пусть они живут как хотят, пусть им платят эти зарплаты. Но России, думаю, не нравится это. Потому что зарплаты наших футболистов не соответствуют их уровню», — добавила Журова.

18 июня стало известно, что УЕФА рассматривает возможность введения потолка бюджета на зарплаты и трансферы.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что введение потолка зарплат для европейских клубов вполне реально.

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