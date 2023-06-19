Колосков: потолок зарплат остановит безумные траты в европейском футболе

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что введение потолка зарплат для европейских клубов вполне реально.

«Я считаю, что ограничения нужно вводить, потому что сейчас люди просто обезумели, требуя уже чуть ли не миллиард отступных. Эту тенденцию надо обуздать. С моей точки зрения, это абсолютно нужное и справедливое решение», — цитирует Колоскова ТАСС.

Он напомнил, что потолок зарплат существует и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Так почему его нельзя ввести в рамках УЕФА? Видимо, принцип финансового фейр-плей выдерживают не все, поэтому надо искать что-то новое», — добавил Колосков.

18 июня стало известно, что УЕФА рассматривает возможность введения потолка бюджета на зарплаты и трансферы.

Ранее Александер Чеферин выразил мнение, что в Саудовской Аравии совершают ошибку, покупая звёзд на «излёте карьеры».





