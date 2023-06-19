Колосков: потолок зарплат остановит безумные траты в европейском футболе
«Я считаю, что ограничения нужно вводить, потому что сейчас люди просто обезумели, требуя уже чуть ли не миллиард отступных. Эту тенденцию надо обуздать. С моей точки зрения, это абсолютно нужное и справедливое решение», — цитирует Колоскова ТАСС.
Он напомнил, что потолок зарплат существует и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), и в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Так почему его нельзя ввести в рамках УЕФА? Видимо, принцип финансового фейр-плей выдерживают не все, поэтому надо искать что-то новое», — добавил Колосков.
18 июня стало известно, что УЕФА рассматривает возможность введения потолка бюджета на зарплаты и трансферы.
Ранее Александер Чеферин выразил мнение, что в Саудовской Аравии совершают ошибку, покупая звёзд на «излёте карьеры».