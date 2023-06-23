Дисциплинарный комитет УЕФА исключил «Осасуну» из Лиги конференций
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил испанскую команду из Лиги конференций из-за организации договорных матчей, сообщает пресс-служба «Осасуны».
УЕФА возбудил дело против «Осасуны» после того, как суд Испании приговорил к срокам бывших членов совета директоров и президента клуба за организацию договорных матчей.
В материалах дела говорилось, что «Осасуна» заплатила игрокам «Бетиса» и «Вальядолида» за победы над ними в сезонах-2012/13 и 2013/14.
По итогам сезона-2022/23 «Осасуна» заняла седьмое место в чемпионате Испании. Это даёт ей право принять участие в розыгрыше Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что УЕФА угрожал отстранить «Ювентус» от еврокубков на три года.