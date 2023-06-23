Дисциплинарный комитет УЕФА исключил «Осасуну» из Лиги конференций

Клуб элитного дивизиона чемпионата Испании по футболу «Осасуна» может быть не допущен к участию в еврокубках сезона-2023/24.

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил испанскую команду из Лиги конференций из-за организации договорных матчей, сообщает пресс-служба «Осасуны».

УЕФА возбудил дело против «Осасуны» после того, как суд Испании приговорил к срокам бывших членов совета директоров и президента клуба за организацию договорных матчей.

В материалах дела говорилось, что «Осасуна» заплатила игрокам «Бетиса» и «Вальядолида» за победы над ними в сезонах-2012/13 и 2013/14.

По итогам сезона-2022/23 «Осасуна» заняла седьмое место в чемпионате Испании. Это даёт ей право принять участие в розыгрыше Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что УЕФА угрожал отстранить «Ювентус» от еврокубков на три года.