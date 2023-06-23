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В тренерский штаб Ярошика в «Оренбурге» вошли серб и испанец

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил об изменениях в тренерском штабе после прихода Иржи Ярошика.
В тренерский штаб Ярошика в «Оренбурге» вошли серб и испанец
  • РИА Новости

«Иржи приведёт с собой сербского помощника Питера, плюс в тренерском штабе остаётся Армиче Вега Рамос, который приходил с Марцелом. Поэтому всё нормально, спокойно», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» 22 июня объявил о назначении Ярошика на пост главного тренера. Чех подписал контракт на два года. Он сменил на должности наставника команды Марцела Личку.

«Оренбург» с 46 очками финишировал на седьмой позиции в чемпионате России сезона-2022/23. 

Ранее Игорь Корнеев назвал нового главного тренера «Динамо» Личку примером для подражания.

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