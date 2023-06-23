Коцис: ПАОК пытается убедить Эджуке приостановить контракт с ЦСКА

Греческий ПАОК пытается убедить Чидеру Эджуке приостановить контракт с ЦСКА.

Об этом сообщает греческий журналист Никос Коцис в социальных сетях. Сумма контракта составит €1 млн.

Эджуке перешёл в ЦСКА из «Херенвена» летом 2020 года. Нигериец подписал с армейцами четырёхлетний контракт.

Летом 2022 года футболист приостановил трудовой договор, воспользовавшись поправкой ФИФА. Хавбек в данный момент на правах аренды выступает за германскую «Герту».

Ранее в ЦСКА рассказали, почему не заплатили «Херенвену» за трансфер Эджуке.