В ЦСКА рассказали, почему не заплатили «Херенвену» за трансфер Эджуке
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«Как вы знаете, ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить нам деньги за Влашича. Англичане решили использовать все возможные способы обжалования и пойти в CAS. То же самое вынуждены сделать и мы в ситуации с «Херенвеном» и Эджуке. Для нас это абсолютно зеркальный кейс, который нельзя рассматривать в отрыве от общей ситуации», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что английский клуб отказался от предложения перечислить деньги напрямую «Херенвену».
По информации VoetbalPrimeur, сумма долга москвичей составляет €3 млн. В нидерландском клубе заявили, что они готовы подключить органы власти, в том числе МИД, чтобы решить вопрос. Также они обвинили ЦСКА в отказе сотрудничать.
Эджуке перешёл в ЦСКА из «Херенвена» летом 2020 года. Нигериец подписал с армейцами четырёхлетний контракт. Летом 2022 года футболист приостановил трудовой договор, воспользовавшись поправкой ФИФА. Хавбек в данный момент на правах аренды выступает за германскую «Герту».
Ранее агент Эджуке Атта Анеке прокомментировал будущее своего клиента.