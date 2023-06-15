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В ЦСКА рассказали, почему не заплатили «Херенвену» за трансфер Эджуке

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему клуб не стал платить «Херенвену» за трансфер нападающего Чидеры Эджуке.
В ЦСКА рассказали, почему не заплатили «Херенвену» за трансфер Эджуке
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Как вы знаете, ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить нам деньги за Влашича. Англичане решили использовать все возможные способы обжалования и пойти в CAS. То же самое вынуждены сделать и мы в ситуации с «Херенвеном» и Эджуке. Для нас это абсолютно зеркальный кейс, который нельзя рассматривать в отрыве от общей ситуации», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что английский клуб отказался от предложения перечислить деньги напрямую «Херенвену».

По информации VoetbalPrimeur, сумма долга москвичей составляет €3 млн. В нидерландском клубе заявили, что они готовы подключить органы власти, в том числе МИД, чтобы решить вопрос. Также они обвинили ЦСКА в отказе сотрудничать.

Эджуке перешёл в ЦСКА из «Херенвена» летом 2020 года. Нигериец подписал с армейцами четырёхлетний контракт. Летом 2022 года футболист приостановил трудовой договор, воспользовавшись поправкой ФИФА. Хавбек в данный момент на правах аренды выступает за германскую «Герту».

Ранее агент Эджуке Атта Анеке прокомментировал будущее своего клиента.

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