В ЦСКА рассказали, почему не заплатили «Херенвену» за трансфер Эджуке

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему клуб не стал платить «Херенвену» за трансфер нападающего Чидеры Эджуке.

«Как вы знаете, ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить нам деньги за Влашича. Англичане решили использовать все возможные способы обжалования и пойти в CAS. То же самое вынуждены сделать и мы в ситуации с «Херенвеном» и Эджуке. Для нас это абсолютно зеркальный кейс, который нельзя рассматривать в отрыве от общей ситуации», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что английский клуб отказался от предложения перечислить деньги напрямую «Херенвену».

По информации VoetbalPrimeur, сумма долга москвичей составляет €3 млн. В нидерландском клубе заявили, что они готовы подключить органы власти, в том числе МИД, чтобы решить вопрос. Также они обвинили ЦСКА в отказе сотрудничать.

Эджуке перешёл в ЦСКА из «Херенвена» летом 2020 года. Нигериец подписал с армейцами четырёхлетний контракт. Летом 2022 года футболист приостановил трудовой договор, воспользовавшись поправкой ФИФА. Хавбек в данный момент на правах аренды выступает за германскую «Герту».

Ранее агент Эджуке Атта Анеке прокомментировал будущее своего клиента.