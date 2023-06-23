AS: «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Кадиса» Бонгонде

Полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда может продолжить карьеру в «Спартаке».

Как сообщает AS, «Спартак» предложил «Кадису» около €4 млн за трансфер полузащитника, однако руководство испанского клуба назвало это предложение смехотворным.

Уточняется, что испанский клуб хочет выручить за футболиста €8 млн.

27-летний Бонгонда в сезоне-2022/23 провёл за «Кадис» 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Промес продал пентхаус в Амстердаме за €2,5 млн.