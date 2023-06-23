Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

AS: «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Кадиса» Бонгонде

Короткая ссылка
Полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда может продолжить карьеру в «Спартаке».
AS: «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Кадиса» Бонгонде
  • Gettyimages.ru
  • © Rafa Babot

Как сообщает AS, «Спартак» предложил «Кадису» около €4 млн за трансфер полузащитника, однако руководство испанского клуба назвало это предложение смехотворным.

Уточняется, что испанский клуб хочет выручить за футболиста €8 млн.

27-летний Бонгонда в сезоне-2022/23 провёл за «Кадис» 32 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Промес продал пентхаус в Амстердаме за €2,5 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить