У вратаря детской команды «Ак Барса» произошёл разрыв аневризмы сосуда мозга

У вратаря детско-юношеской спортивной школы «Ак Барса» Саввы Скотникова случился разрыв аневризмы сосуда мозга.

«Ак Барс» держит ситуацию под контролем и оказывает всестороннюю помощь хоккеисту и его семье», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале клуба.

16-летний хоккеист потерял сознание во время тренировки на частных сборах. Оперативно прибывшая на место бригада скорой помощи доставила игрока в больницу. В результате тестов у Скотникова был диагностирован разрыв аневризмы.

Старший брат спортсмена — вратарь ЦСКА Всеволод Скотников, который в сезоне-2022/23 стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее 21-летний хоккеист «Витязя» погиб при падении из окна многоэтажки в Рязани.