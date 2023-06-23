21-летний хоккеист «Витязя» погиб при падении из окна многоэтажки в Рязани

Хоккеист «Витязя» Георгий Савин ушёл из жизни после выпадения из окна многоэтажки в Рязани.

Как сообщает РЕН ТВ, он получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения из окна 18-го этажа.

В момент трагедии вместе со спортсменом, выступавшим в прошедшем сезоне в ВХЛ за клуб «Рязань-ВДВ», в квартире находилась его девушка. Она была в душе, когда Савин выпал из окна.

Савин выступал за подмосковный «Витязь». Он провёл 13 матчей за команду в сезоне КХЛ-2021/22.

Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.

Ранее бывший хоккеист «Авангарда» Хацей скончался на 47-м году жизни.