21-летний хоккеист «Витязя» погиб при падении из окна многоэтажки в Рязани
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Как сообщает РЕН ТВ, он получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения из окна 18-го этажа.
В момент трагедии вместе со спортсменом, выступавшим в прошедшем сезоне в ВХЛ за клуб «Рязань-ВДВ», в квартире находилась его девушка. Она была в душе, когда Савин выпал из окна.
Савин выступал за подмосковный «Витязь». Он провёл 13 матчей за команду в сезоне КХЛ-2021/22.
Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.
Ранее бывший хоккеист «Авангарда» Хацей скончался на 47-м году жизни.