Речь олимпийской чемпионки Пехштайн вызвала скандал в Германии

Конькобежка Клаудия Пехштайн выступила на собрании Христианско-демократического союза Германии (ХДС).

«Таким образом мы не только облегчим работу моих коллег, но и обеспечим безопасность граждан Германии. Пожилые люди и женщины должны иметь возможность пользоваться общественным транспортом без страха», — приводит слова Пехштайн Yahoo Sports.

Спортсменка заявила о необходимости упрощения процедуры депортации мигрантов, которым было отказано в политическом убежище.

На Играх 2022 года в Пекине конькобежка выступила на дистанции 300 м. Эта Олимпиада стала для неё восьмой подряд. Немка является пятикратной олимпийской чемпионкой.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет принял предвзятое решение о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA).