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Гендиректор «Ахмата» заявил, что пятое место не является максимумом для клуба

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о целях клуба.
Гендиректор «Ахмата» заявил, что пятое место не является максимумом для клуба
  • РИА Новости

«Пятое место не стало для нас неожиданностью, мы всегда стремимся занять как можно более высокое место, ведь плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. При всём при этом мы не считаем, что это наше максимальное достижение, должны стремиться к месту в тройке», — приводит слова Айдамирова РИА Новости.

«Ахмат» по итогам сезона финишировал на пятой позиции. Чемпионом России стал «Зенит». В топ-3 также вошли ЦСКА и «Спартак».

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля 2023 года. Новый розыгрыш Кубка России начнётся 25—27 июля.

Ранее «Ахмат» объявил о продлении контракта с главным тренером Ташуевым.

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