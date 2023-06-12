«Ахмат» объявил о продлении контракта с главным тренером Ташуевым

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев принял решение продлить контракт с грозненским клубом.

«Поздравляем Сергея Абуезидовича с подписанием нового контракта, желаем удачи и побед с родным клубом «Ахмат», — написала пресс-служба клуба в своём Telegram-канале.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла пятое место по итогам сезона-2022/23. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что Агаларов не намерен покидать «Ахмат» в летнее трансферное окно.