«Ахмат» объявил о продлении контракта с главным тренером Ташуевым
- РИА Новости
«Поздравляем Сергея Абуезидовича с подписанием нового контракта, желаем удачи и побед с родным клубом «Ахмат», — написала пресс-служба клуба в своём Telegram-канале.
Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Под его руководством команда заняла пятое место по итогам сезона-2022/23. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.
Ранее сообщалось, что Агаларов не намерен покидать «Ахмат» в летнее трансферное окно.