Агаларов не намерен покидать «Ахмат» в летнее трансферное окно

Руслан Агаларов, отец нападающего Гамида Агаларова, дал понять, что его сын не собирается этим летом уходить из грозненского «Ахмата».

« У него действующий контракт с «Ахматом», он должен доказывать свою состоятельность. Гамид выбрал профессию футболиста, значит ему стоит еще больше тренироваться и работать. Другого пути нет», — цитирует Агаларова-старшего Sport24.

Агаларов летом 2022 года перешел в «Ахмат» из «Уфы». 22-летний форвард в сезоне-2022/23 в 29 матчей забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» остался недоволен итогами премии РПЛ.