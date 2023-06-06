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Агаларов не намерен покидать «Ахмат» в летнее трансферное окно

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Руслан Агаларов, отец нападающего Гамида Агаларова, дал понять, что его сын не собирается этим летом уходить из грозненского «Ахмата».
Агаларов не намерен покидать «Ахмат» в летнее трансферное окно
  • Gettyimages.ru

« У него действующий контракт с «Ахматом», он должен доказывать свою состоятельность. Гамид выбрал профессию футболиста, значит ему стоит еще больше тренироваться и работать. Другого пути нет», — цитирует Агаларова-старшего Sport24.

Агаларов летом 2022 года перешел в «Ахмат» из «Уфы». 22-летний форвард в сезоне-2022/23 в 29 матчей забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» остался недоволен итогами премии РПЛ.

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