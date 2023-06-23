Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян к Играм-2024 в любом статусе

Короткая ссылка
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение призвать Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать россиян к Олимпийским играм — 2024 в Париже в любом статусе.

Об этом сообщается на официальном сайте ПАСЕ.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Томас Бах договорился с Эммануэлем Макроном сотрудничать в вопросе допуска российских спортсменов к Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить