ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян к Играм-2024 в любом статусе
Об этом сообщается на официальном сайте ПАСЕ.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Ранее сообщалось, что Томас Бах договорился с Эммануэлем Макроном сотрудничать в вопросе допуска российских спортсменов к Олимпиаде.