ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян к Играм-2024 в любом статусе

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение призвать Международный олимпийский комитет (МОК) не допускать россиян к Олимпийским играм — 2024 в Париже в любом статусе.

Об этом сообщается на официальном сайте ПАСЕ.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Томас Бах договорился с Эммануэлем Макроном сотрудничать в вопросе допуска российских спортсменов к Олимпиаде.