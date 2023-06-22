Бах договорился с Макроном сотрудничать по поводу допуска российских спортсменов до Олимпиады
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«Две недели назад я встречался с Макроном. Мы договорились сотрудничать в том числе в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов, но исключительно в нейтральном статусе», — приводит слова Баха с внеочередной сессии МОК РИА Новости.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших СВО россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Бах назвал нерациональными позиции России и Украины по возвращению спортсменов.