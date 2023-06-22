Бах договорился с Макроном сотрудничать по поводу допуска российских спортсменов до Олимпиады

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о сотрудничестве по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Две недели назад я встречался с Макроном. Мы договорились сотрудничать в том числе в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов, но исключительно в нейтральном статусе», — приводит слова Баха с внеочередной сессии МОК РИА Новости.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших СВО россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Бах назвал нерациональными позиции России и Украины по возвращению спортсменов.