Агент Овечкина сообщил, что хоккеист пока не начал готовиться к сезону

Глеб Чистяков, агент капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал о подготовке игрока к следующему сезону.

«Александр пока не начал готовиться к сезону. Он ещё на отдыхе. Обсуждали ли приход в команду Мичкова? Нет», — цитирует агента Sport24.

Овечкин провёл 73 матча в минувшем сезоне НХЛ, в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, на его счету 822 шайбы. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкина наградили благодарностью президента России за трудовые успехи.