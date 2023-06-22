Агент Овечкина сообщил, что хоккеист пока не начал готовиться к сезону
- AP
«Александр пока не начал готовиться к сезону. Он ещё на отдыхе. Обсуждали ли приход в команду Мичкова? Нет», — цитирует агента Sport24.
Овечкин провёл 73 матча в минувшем сезоне НХЛ, в которых набрал 75 очков (42 + 33). Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, на его счету 822 шайбы. Лидером является Уэйн Гретцки (894).
Ранее сообщалось, что Овечкина наградили благодарностью президента России за трудовые успехи.