Хирн: Нганну мне интереснее как боксёр, чем Джонс
«Джошуа против Джона Джонса? Думаю, Энтони предпочёл бы подраться с Нганну. Я не очень плотно слежу за ММА, поэтому Нганну мне интереснее как боксёр, чем Джонс», — сказал Хирн в интервью MMA Hour.
В смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения. На счету 35-летнего Джонса 27 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (MMA).
Ранее Фьюри заявил о готовности провести поединки с Джонсом и Нганну в один вечер.