Хирн: Нганну мне интереснее как боксёр, чем Джонс

Промоутер Эдди Хирн высказался о перспективах бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну в боксе.

«Джошуа против Джона Джонса? Думаю, Энтони предпочёл бы подраться с Нганну. Я не очень плотно слежу за ММА, поэтому Нганну мне интереснее как боксёр, чем Джонс», — сказал Хирн в интервью MMA Hour.

В смешанных единоборствах Нганну провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения. На счету 35-летнего Джонса 27 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее Фьюри заявил о готовности провести поединки с Джонсом и Нганну в один вечер.