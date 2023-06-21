Бэйл: Месси понравится в MLS

Бывший футболист «Реала» и «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл высказал мнение, что аргентинцу Лионелю Месси понравится в главной футбольной лиге Северной Америки — MLS.

«Когда проигрываешь матч в форме «Реала» — это как конец света. В MLS проще относятся к поражениям, потому что там меньше последствий неудач. Но зато каждую победу празднуют как завоевание титула. Так что ему понравится», — цитирует Бэйла Marca.

Третьего июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Аргентинец подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее одноклубник Месси попал в больницу после укуса паука в Майами.