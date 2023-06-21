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Олимпийский чемпион Нагорных и его супруга стали родителями

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его жена Дарья сообщили, что стали родителями.
Олимпийский чемпион Нагорных и его супруга стали родителями
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Малыш с нами. 21.06.2023», — написал спортсмен в социальных сетях.

Напомним, что Никита и Дарья поженились в 2018 году. 

На Олимпийских играх — 2020 в Токио Никита выиграл золотую медаль в командном турнире.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.

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