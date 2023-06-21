Олимпийский чемпион Нагорных и его супруга стали родителями
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«Малыш с нами. 21.06.2023», — написал спортсмен в социальных сетях.
Напомним, что Никита и Дарья поженились в 2018 году.
На Олимпийских играх — 2020 в Токио Никита выиграл золотую медаль в командном турнире.
Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на информацию о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже в статусе беженцев.