Президент «Бешикташа» опроверг новость об интересе клуба к форварду «Спартака» Бальде

Президент турецкого «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Спартака» Кейта Бальде.

«Неправда, что «Бешикташ» интересуется Кейта Бальде», — цитирует Ахмета «Чемпионат».

Как сообщает Fotospor, турецкий клуб проявляет интерес к сенегальцу в связи с травмой Дженка Тосуна, который выбыл из строя на срок до трёх месяцев.

В сезоне-2022/23 футболист провёл 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее агент Федерико Пасторелло отреагировал на информацию об интересе «Бешикташа» к Бальде.