Агент Бальде: со мной никто из «Бешикташа» не связывался

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде отреагировал на информацию об интересе «Бешикташа» к своему клиенту.

«Бальде счастлив в «Спартаке». Никто из «Бешикташа» со мной не связывался, поэтому он никуда не уйдёт», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Fotospor, турецкий клуб проявляет интерес к сенегальцу в связи с травмой Дженка Тосуна, который выбыл из строя на срок до трёх месяцев.

В сезоне-2022/23 футболист провёл 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что дисквалификацию Соболева в РПЛ сократили с четырёх до трёх матчей.