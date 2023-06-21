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В «Спартаке» сообщили, что дисквалификацию Соболева в РПЛ сократили с четырёх до трёх матчей

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что нападающему красно-белых Александру Соболеву сократили дисквалификацию с четырёх до трёх матчей.
В «Спартаке» сообщили, что дисквалификацию Соболева в РПЛ сократили с четырёх до трёх матчей
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырёх матчей до трёх. Четвёртый матч дисквалификации теперь носит условный характер», — приводит слова Зеленова пресс-служба клуба.

24 мая стало известно, что нападающего «Спартака» Александра Соболева дисквалифицировали на четыре игры РПЛ за неприличный жест в адрес Роши в матче 28-го тура чемпионата России. Также КДК РФС принял решение отменить красную карточку игрока армейцев. 

После матча Роша заявил, что для него Соболев является «клоуном». «Спартак» обратился к КДК РФС с просьбой рассмотреть эти слова защитника.

Ранее «Спартак» объявил о расторжении контракта с Рыбусом.

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