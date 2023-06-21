«Рома» объявила о подписании Н'Дика

Бывший защитник «Айнтрахта» Эван Обите Н'Дика перешёл в «Рому».

«Несмотря на свой юный возраст, Эван зарекомендовал себя как достаточно зрелый игрок с опытом выступлений в одной из самых престижных лиг планеты. Мы очень рады, что он выбрал «Рому», — говорится в сообщении клуба.

Соглашение 23-летнего ивуарийца с «Ромой» рассчитано до конца июня 2028 года. В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Айнтрахт» 44 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Роме» опровергли слухи об интересе клуба к Сафонову.