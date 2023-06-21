Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Рома» объявила о подписании Н'Дика

Короткая ссылка
Бывший защитник «Айнтрахта» Эван Обите Н'Дика перешёл в «Рому».
«Рома» объявила о подписании Н'Дика
  • Gettyimages.ru
  • © Fabio Rossi

«Несмотря на свой юный возраст, Эван зарекомендовал себя как достаточно зрелый игрок с опытом выступлений в одной из самых престижных лиг планеты. Мы очень рады, что он выбрал «Рому», — говорится в сообщении клуба.

Соглашение 23-летнего ивуарийца с «Ромой» рассчитано до конца июня 2028 года. В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Айнтрахт» 44 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. 

Ранее в «Роме» опровергли слухи об интересе клуба к Сафонову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить