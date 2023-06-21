В «Роме» опровергли слухи об интересе клуба к Сафонову

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту отреагировал на информацию о том, что клуб был заинтересован в голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

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