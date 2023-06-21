В «Роме» опровергли слухи об интересе клуба к Сафонову
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«Это абсолютная неправда, понятия не имею, откуда такая информация появилась», — цитирует Пинту Euro-Football.ru.
По информации СМИ, клуб интерсовался российским голкипером, но владельцы из США запретили «Роме» вести переговоры с «Краснодаром».
24-летний вратарь в прошедшем сезоне пропустил 52 гола в 36 матчах за «Краснодар». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Ильзат Ахметов объяснил причины спада в игре Сафонова.