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Ахметов объяснил причины спада в игре Сафонова

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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о спаде в игре голкипера команды Матвея Сафонова.
Ахметов объяснил причины спада в игре Сафонова
  • РИА Новости

«Скорее всего психологический спад. У всех такое бывает. Все переживают чёрные полосы, неудачные отрезки. Главное это преодолеть. Уверен, что Матвей наберётся сил и начнёт показывать свою лучшую игру», — цитирует Ахметова iz.ru.

24-летний вратарь в нынешнем сезоне пропустил 52 гола в 36 матчах за «Краснодар». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

11 июня «Краснодар» в финале Кубка России уступил ЦСКА в серии пенальти. Сафонов провёл весь матч в запасе.

Ранее Виталий Кафанов заявил, что Сафонов — самый большой талант, с которым ему довелось работать.

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