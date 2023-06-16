Ахметов объяснил причины спада в игре Сафонова

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о спаде в игре голкипера команды Матвея Сафонова.

«Скорее всего психологический спад. У всех такое бывает. Все переживают чёрные полосы, неудачные отрезки. Главное это преодолеть. Уверен, что Матвей наберётся сил и начнёт показывать свою лучшую игру», — цитирует Ахметова iz.ru.

24-летний вратарь в нынешнем сезоне пропустил 52 гола в 36 матчах за «Краснодар». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

11 июня «Краснодар» в финале Кубка России уступил ЦСКА в серии пенальти. Сафонов провёл весь матч в запасе.

Ранее Виталий Кафанов заявил, что Сафонов — самый большой талант, с которым ему довелось работать.