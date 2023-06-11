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Кафанов: Сафонов — самый большой талант, с которым мне довелось работать

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.
Кафанов: Сафонов — самый большой талант, с которым мне довелось работать
  • РИА Новости

«Из всех вратарей, с которыми мне довелось поработать за 20 лет, Матвей — самый талантливый. На сколько процентов он сможет реализовать свой потенциал? Тут уже очень многое зависит от него самого. Причину ошибок назвать сложно. Ошибаются все. Этот сезон мало кто смог провести ровно», — цитирует Кафанова СЭ.

24-летний вратарь в нынешнем сезоне пропустил 52 гола в 36 матчах за «Краснодар». Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

11 июня «Краснодар» сыграет в финале Кубка России с ЦСКА. Игра пройдёт в Москве. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Руслан Нигматуллин высказался о финале Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

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