Нигматуллин: желаю «Краснодару» наконец завоевать свой первый титул

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о финале Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«ЦСКА является фаворитом. Они очень ярко провели всю весну и заслужили титул. Но и «Краснодар» приехал в Москву не просто так. Уверен, что они дадут армейцам серьёзный бой. Желаю им удачи в финале и завоевать наконец-то свой первый титул!» — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Финальный матч состоится 11 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 17:00 мск.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева главными лицами финала Кубка России.