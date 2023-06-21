В МОК заявили о проведении проверки в отношении Исинбаевой и Тарпищева

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что комитет организации по этике проведёт проверку в отношении Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева.

«Чтобы избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны, комиссия по этике МОК проинформировала, что два условия из рекомендаций МОК можно применить к членам организации», — сказал Адамс на заседании исполкома организации.

Тарпищев является членом МОК с 1996 года. Исинбаева вступила в организацию в 2016 году.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

16 июня появилась информация, что российских спортсменов допустят к Олимпиаде в Париже на тех же условиях, что и команду беженцев. Россияне выступят под флагом МОК и будут называться нейтральными атлетами. Спортсмены должны подать заявки на участие лично. Если МОК утвердит заявку, то спортсмен должен будет прекратить участие в национальных турнирах.

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил о том, что Международный паралимпийский комитет (МПК) в ближайшие дни должен дать ответ на письмо с просьбой допустить спортсменов к соревнованиям.