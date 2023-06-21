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Мележиков: Федун отошёл от дел, он никак не влияет на «Спартак»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что экс-владелец московского клуба Леонид Федун не принимает участия в управлении командой.
Мележиков: Федун отошёл от дел, он никак не влияет на «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Считаю ли я Леонида Федуна лучшим начальником? Я скажу так: не бывает плохих начальников, есть плохие подчинённые. Мы с ним остаёмся на связи, поддерживаем друг друга. И остаёмся в хороших отношениях. В данный момент он не имеет никакого отношения к управлению командой. Он отошёл от дел и занят своей семьёй. Я ему завидую», — заявил Мележиков.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Мележиков рассказал, что не хочет прерывать связи с московским клубом после отставки с поста генерального директора.

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