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Бородавко посетовал на нехватку конкурентов для Большунова

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову не хватало конкуренции в прошедшем сезоне.
Бородавко посетовал на нехватку конкурентов для Большунова
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«В некоторых гонках сезона ему не хватало конкуренции. Он выигрывал в районе минуты — это много. Хотелось бы более явной борьбы, чтобы Непряева и Саша могли себя вывести на более высокие скорости, как на этапах Кубка мира», — цитирует тренера РИА Новости.

При этом он отметил высокий уровень организации российских соревнований.

Напомним, что Большунов на Олимпийских играх в Пекине выиграл три золотые, серебряную и бронзовую медали.

Ранее Большунов признался, что сейчас находится не в лучшей форме.

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