Бородавко посетовал на нехватку конкурентов для Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову не хватало конкуренции в прошедшем сезоне.

«В некоторых гонках сезона ему не хватало конкуренции. Он выигрывал в районе минуты — это много. Хотелось бы более явной борьбы, чтобы Непряева и Саша могли себя вывести на более высокие скорости, как на этапах Кубка мира», — цитирует тренера РИА Новости.

При этом он отметил высокий уровень организации российских соревнований.

Напомним, что Большунов на Олимпийских играх в Пекине выиграл три золотые, серебряную и бронзовую медали.

Ранее Большунов признался, что сейчас находится не в лучшей форме.