Романо: «Бенфика» близка к подписанию контракта с Ди Марией

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Бенфике».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны близки к успешному завершению переговоров. В течение нескольких дней клуб объявит о подписании контракта с игроком.

6 июня футболист объявил о своём уходе из «Ювентуса» по истечении срока действия контракта.

В прошедшем сезоне Ди Мария провёл за клуб 37 матчей, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ди Мария может стать одноклубником Лионеля Месси в «Интер Майами».