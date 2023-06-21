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Романо: «Бенфика» близка к подписанию контракта с Ди Марией

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Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Бенфике».
Романо: «Бенфика» близка к подписанию контракта с Ди Марией
  • AP

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны близки к успешному завершению переговоров. В течение нескольких дней клуб объявит о подписании контракта с игроком.

6 июня футболист объявил о своём уходе из «Ювентуса» по истечении срока действия контракта.

В прошедшем сезоне Ди Мария провёл за клуб 37 матчей, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ди Мария может стать одноклубником Лионеля Месси в «Интер Майами».

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