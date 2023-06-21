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Агент: «Динамо» ещё не приняло решения по Языджи, вариант с «Зенитом» пока на паузе

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Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, прокомментировал возможное возвращение своего клиента в Россию.
Агент: «Динамо» ещё не приняло решения по Языджи, вариант с «Зенитом» пока на паузе
  • РИА Новости

«Юсуф не находится в Москве. «Динамо» меняет тренера, поэтому клуб ещё не принял решения по Юсуфу. Вариант с переходом в «Зенит» пока на паузе», — цитирует Чебеджи Legalbet.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейцев 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Языджи заявил, что Юсуф полюбил Россию, но его хотят приобрести европейские команды.

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