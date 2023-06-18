Агент Языджи: Юсуф полюбил Россию, но его хотят приобрести европейские команды

Футбольный агент Адем Чебеджи прокомментировал возможное возвращение своего клиента в чемпионат России.

«Юсуф полюбил Россию и российский футбол. Так что, если появятся конкретные предложения, почему бы и нет? В противном случае есть европейские команды, которые настаивают на трансфере Юсуфа», — цитирует Чебеджи Sport24.

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейцев 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о составе ЦСКА в сезоне-2022/23.